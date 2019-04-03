شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "كريم" : وفرنا مليون وظيفة بـ 7 أعوام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي لشركة كريم للنقل التشاركي33 والتي تتخذ من دبي مقرا لها، إن شركة "كريم" وفرت أكثر من مليون وظيفة خلال 7 أعوام فقط في منطقة الشرق الأوسط"

وأكد أن في أول مقابلة مع قناة العربية منذ إعلان صفقة الاستحواذ من أوبر بقيمة 3.1 مليار دولار إن "كريم وجدت في أوبر "شريكاً لديه نفس الأهداف إضافة إلى المصادر".

وأكد أن هدف كريم لم يكن محصوراً فقط على قطاع النقل ولكن أيضا على الفرص الإلكترونية العديدة في المنطقة، ولتحقيق هذا الهدف كان يجب تواجد شريك ذي رؤية وخطة ثاقبة، إضافة إلى تمتعه بالمصادر المتاحة، ووجدنا ذلك بالطبع في شركة أوبر التي لديها نفس التوجه.

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ومؤخرا، توصلت كل من أوبر وكريم إلى اتفاقية سوف تستحوذ بموجبها أوبر على شركة كريم مقابل 3.1 مليار دولار أميركي تتكون من 1.7 مليار دولار من سندات القرض القابلة للتحويل، و1.4 مليار دولار نقداً.

وتبقى عملية استحواذ شركة كريم خاضعة لموافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة، ويُتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الأول من عام 2020.

وستستحوذ أوبر على جميع أعمال التنقل والتوصيل والدفع الخاصة بكريم في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط الكبير، والتي تمتد من المغرب إلى باكستان.

وعملت شركة جيفريس ذ.م.م كمستشار مالي حصري لشركة كريم خلال هذه الصفقة.