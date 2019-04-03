شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "تبوك الزراعية" تعتمد النتائج المالية لعام 2018 في 12 مايو المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة تبوك للتنمية الزراعية دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر إنعقاده، يـوم الأحد الموافق 12 مايو المُقبل، وذلك لاعتماد النتائج المالية عن العام المالس المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، بأن الجمعية ستصوت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، بمبلغ إجمالي قدره 1.4 مليون ريال.

ومن المُقرر أن تصوت الجمعية على استبدال مشروع تصنيع البطاطس المدرج ضمن مبالغ زيادة رأس المال التي تمت في عام 2015، وإعتماد المشاركة بنسبة 50% من حصص أسهم رأس المال فى شركة آفاق الغذاء كبديل له.

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كذلك ستصوت الجمعية على استبدال مشروع الأعلاف المركبة المدرج ضمن مبالغ زيادة رأس المال التي تمت في عام 2015، واعتماد المشاركة بنسبة 60% من حصص أسهم رأس المال فى شركة مصادر الأعلاف الزراعية.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت ارتفاعاً في الخسائر بنسبة 105% إلى 62.1 مليون ريال في العام 2018، مقابل صافي خسائر بلغ 30.3 مليون ريال في العام 2017.

وعزت الشركة ارتفاع الخسائر في 2018 إلى ارتفاع المصروفات التسويقية والمصروفات العمومية والإدارية وتسجيل إطفاء مصروفات مشروعات رأسمالية وتسجيل مخصص التزامات شركات مستثمر فيها على الرغم من ارتفاع فرق تقييم مخزون محاصيل عند نقطة الحصاد.