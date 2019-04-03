شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "ميدغلف" المتراكمة تتراجع إلى 34.19% من رأس المال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف"، اليوم الثلاثاء، عن انخفاض خسائرها المتراكمة عن 35% من رأس مالها.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن قيمة خسائرها المتراكمة تراجعت إلى 273.529 مليون ريال أي بما نسبته 34.19% من رأس مال الشركة البالغ 800 مليون ريال.

وأرجعت ميدغلف السبب الرئيسي لانخفاض الخسائر المتراكمة إلى زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار حقوق أولوية بقيمة 400 مليون ريال خلال شهر أكتوبر الماضي.

Advertisements

وجدير بالذكر أن الشركة قامت بزيادة رأس المال بمبلغ 400 مليون ريال ليصبح رأس المال بعد الزيادة 800 مليون ريال، أي بنسبة 100%، وذلك عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت تراجعاً في الخسائر بنسبة 47.3% إلى 204.5 مليون ريال مقابل خلال العام 2018، مُقابل صافي خسائر بلغ 388 مليون ريال في العام 2017.

وقالت الشركة إن تراجع الخسائر في العام 2018 يرجع إلى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 15.1%. كما قامت الشركة خلال العام 2017 بتعزيز مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغٍ 295.3 مليون ريال مقارنة مع 27.1 مليون ريال سعودي خلال 2018، ذلك بانخفاض قدره 90.8%.