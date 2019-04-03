الان تتابع «الحبوب» تعلن جاهزيتها لاستلام كميات القمح المحلي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب جاهزية جميع فروعها لبدء استلام كميات القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي (1440/1441هـ) وفقا للمواصفات المحددة .
وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد الفارس أن المؤسسة أطلقت حزمة من الخدمات عبر بوابتها الإلكترونية تمكن المزارع المستفيد من اختيار مقر التوريد, وحجز المواعيد المناسبة, وبداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة, واستعراض تفاصيل الشحنات المستلمة، إضافة إلى تمكين المزارع من إدخال الحساب البنكي لأغراض الصرف التي ستتم فور الانتهاء من إجراءات التسليم وإقفال الحساب الخاص به .
وأفاد معاليه أن المؤسسة انتهت من أعمال الربط التقني مع الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة والمياه والزراعة المسؤولة عن تسجيل بيانات المزارعين المعتمدين لهذا الموسم, وتحديد الكميات المخصصة لهم.
مبيناً أن عملية الربط تتيح للمؤسسة توجيه رسالة نصية لجميع المزارعين المسجلين تدعوهم إلى ضرورة الاستفادة من خدماتها المتاحة عبر بوابتها الإلكترونية على الرابط التالي http://www.sago.gov.sa/f , وذلك لتنظيم عمليات الاستلام وصرف المستحقات المالية للمزارعين.
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