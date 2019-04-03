القصبي يرأس وفد المملكة لاجتماع مجلس التنسيق السعودي العراقي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يرأس وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، وفد المملكة الذي يغادر اليوم إلى بغداد للمشاركة في أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي العراقي.

وسيلتقي الوفد على هامش الاجتماع الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق، ورئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

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وعقد المجلس التنسيقي السعودي - العراقي الأول، في أكتوبر عام 2017 برعاية ومباركة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ووزير الخارجية الأمريكي ريد تيلرسون.

ويهدف مجلس التنسيق السعودي العراقي إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات إلى آفاق جديدة، وتنسيق الجهود الثنائية بما يخدم مصالح البلدين ويضمن حماية المصالح المشتركة، وتنمية الشراكة الاستراتيجية بينهما، كما يهدف المجلس إلى تشجيع تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين البلدين، ونقل التقنية والتعاون في البحث العلمي.

الوفد السعودي

وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي

وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله

وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي

وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح

وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ

وزير الإعلام تركي الشبانة

وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان

محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني

نائب وزير الطاقة المهندس عبدالعزيز العبدالكريم

رئيس هيئة النقل العام رميح الرميح

محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن الحربي