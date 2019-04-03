مؤشر الأسهم السعودية يصعد لأعلى مستوى في 3 سنوات ونصف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة أمس مرتفعا عند مستوى 8934.69 نقطة، ليسجل أعلى إغلاق في أكثر من 3 سنوات ونصف

السنة.

ويأتي ارتفاع المؤشر في ظل موجة التفاؤل في أداء سوق الأسهم السعودية التي تترقب مزيدا من الترقية على مؤشر الأسواق الناشئة في العالم الحالي، إضافة إلى نشر البيانات المالية لشركة أرامكو السعودية، والتي كشفت أن الشركة تتربع على عرش أرباح شركات العالم بأرباح تجاوزت 111 مليار دولار في 2018.

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وبلغت مكاسب المؤشر منذ بداية العام الحالي (2019) أكثر من 1107 نقاط مرتفعة بنسبة 14.16%.

وارتفعت مستويات التداول اليومية إلى 3.3 مليارات ريال في جلسة أمس. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 129 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 109 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 97 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 76 شركة على تراجع.

وعلى صعيد القطاعات فقد ارتفع 13 قطاعا من قطاعات السوق الـ20 تصدرها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.9%، والطاقة بـ 1.2%، فيما تراجعت الـ7 قطاعات المتبقية تصدرها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.2%.

في سياق متصل أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضا 13.34 نقطة ليقفل عند مستوى 3678.84 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.2 مليون ريال.