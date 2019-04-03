النفط فوق 69.3 دولارا ملامسا ذروة 5 أشهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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واصلت أسعار النفط ارتفاعها فوق مستوى 69 دولارا للبرميل ملامسة ذروة 5 أشهر في ظل بيانات صينية وأمريكية أفضل من التوقع واحتمال خفض جديد للمعروض النفطي، وإمكانية فرض عقوبات جديدة على إيران وانقطاع الإمدادات الفنزويلية.

وزاد خام القياس العالمي برنت 32 سنتا أو 0.5% ليصل إلى 69.33 دولارا للبرميل، وذلك بعد أن لامس مستوى 69.50 دولارا وهو أعلى مستوى منذ منتصف نوفمبر.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا أو 0.5% لتصل إلى 61.89 دولارا للبرميل بعد أن تجاوزت حاجز 62 دولارا لأول مرة منذ أوائل نوفمبر.

وعاد قطاع الصناعات التحويلية الصيني إلى النمو على غير المتوقع في مارس للمرة الأولى في أربعة أشهر. وجاءت بيانات الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة أيضا أفضل من المتوقع في مارس، مما ساعد المستثمرين على تجاوز بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة لشهر فبراير.

وأبلغ مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية الصحافيين، الاثنين، بأن واشنطن تدرس فرض عقوبات إضافية على قطاعات جديدة من الاقتصاد الإيراني. وأشار المسؤول إلى أن الولايات المتحدة قد لا تمدد الإعفاءات من العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية.