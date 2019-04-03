شكرا لقرائتكم خبر عن صناعات يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 03-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (NIND) ارتفاعاً في آخر جلساته ، لينجح باختراق مستوى المقاومة 200.00 ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مصحوباً بارتفاع أحجام التداول ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 3.03% بما يعادل 6.00 نقطة .

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 200.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 210.88 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 200.00 ومستوى المقاومة 210.88 .