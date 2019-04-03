شكرا لقرائتكم خبر عن الدولي لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل صباحي – 03-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم بنك الكويت الدولي (KIB) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 330.00 ، ارتد منه انخفاضاً ليحول مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات ، ليجني أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير ، وليحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده في الحفاظ على اتجاهه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.62% بما يعادل -2.00 نقطة .

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ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 321.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 340.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 318.00 ومستوى المقاومة 340.00 .