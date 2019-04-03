شكرا لقرائتكم خبر عن بنك وربة يحلق ارتفاعاً – تحليل صباحي – 03-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم بنك وربة (WARBABANK) ارتفاعاً في آخر جلساته ، لينجح باختراق مستوى المقاومة المحوري 245.58 ، ليحقق أرباحاً كبيرة بلغت نسبتها 4.94% بما يعادل 12.00 نقطة ، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

Advertisements

ولهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 245.58 ، ليستهدف مستوى المقاومة 270.73 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 235.00 ومستوى المقاومة 240.00 .