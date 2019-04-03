أعيان يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل صباحي – 03-04-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة أعيان للإجارة والاستثمار (AAYAN) في آخر جلساته ، ليستند إلى مستوى الدعم المحوري 50.00 ، وذلك بالتزامن مع استناده لخط اتجاه صاعد على المدى القصير ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.53% بما يعادل -1.30 نقطة ، وسط محاولاته البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع من جديد ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 50.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 53.20 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 49.00 ومستوى المقاومة 53.20 .
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