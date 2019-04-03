اميانتيت يرتفع بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد – تحليل صباحي – 03-04-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم على اثر ثبات مستوى الدعم المهم 6.20 ، عاود سهم شركة اميانتيت العربية السعودية (2160) ارتفاعه في آخر جلساته ، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 4.34% بما يعادل 0.27 ريال ، ليلامس بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحاول التخلص من ضغطه السلبي ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 6.20 ، ليستهدف مستوى المقاومة 7.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6.20 ومستوى المقاومة 7.00 .
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