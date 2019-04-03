دار الأركان يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي - 03-04-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم دار الأركان للتطوير العقاري (4300) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط بدء تكون دايفرجنس إيجابي بمؤشر الستوكاستيك أسفل الرسم البياني المرفق ، بعد وصوله لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بالتزامن مع ثبات مستوى الدعم المحوري 10.73 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 14.76 إلى 8.24) ، مما أكسبه زخماً إيجابياً بعد استناده إلى هذا الدعم ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 3.36% بما يعادل 0.36 ريال ، وسط تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 11.5 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية ، طيلة استقراره أعلى مستوى 10.73 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.73 ومستوى المقاومة 11.50 .
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