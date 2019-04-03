الراجحي في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل صباحي – 03-04-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم مصرف الراجحي (1120) في آخر جلساته ، ليجني أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير ، وليحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير ، وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.36% بما يعادل -0.40 ريال ، وسط تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 115.66 ، طيلة استقراره أعلى مستوى 108.60 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 106.00 ومستوى المقاومة 112.00 .
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