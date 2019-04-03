شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة الورق يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 03-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم صناعة الورق (2300) انخفاضه في آخر جلساته ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.36% بما يعادل -0.04 ريال ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وأيضاً وسط استقراره أدنى مستوى 11.48 .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 10.37 ، طيلة استقراره أدنى مستوى 11.48 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.37 ومستوى المقاومة 11.48 .