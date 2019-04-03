شكرا لقرائتكم خبر عن اللجين يلامس خط اتجاه هابط – تحليل صباحي – 03-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم اللجين (2170) الارتفاع في آخر جلساته ، ليلامس بذلك خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، بالتزامن مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 3.26% بما يعادل 0.74 ريال ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية . Advertisements ولذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 24.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 22.42 استعداداً لكسره . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.42 ومستوى المقاومة 24.88 .

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