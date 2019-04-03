شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة ينخفض بتأثير تركيبة فنية سلبية – تحليل صباحي – 03-04-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم إعادة (8200) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك وسط تأثره بتركيبة فنية سلبية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الصاعد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.30% بما يعادل -0.10 ريال ، ليستند إلى مستوى الدعم 7.60 استعداداً لكسره .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 7.60 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 7.20 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.40 ومستوى المقاومة 7.83 .
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