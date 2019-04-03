الكويت: حريق وحدة الكيروسين بمصفاة ميناء عبد الله تحت السيطرة

جدة - عمرو شويل الكويت- الخليج 365:

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء أن الحريق الذي اندلع في وحدة الكيروسين بمصفاة ميناء عبد الله بات تحت السيطرة والتبريد.

ونقلت الوكالة عن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية التي تديرها الدولة هاشم هاشم قوله إن السبب في اندلاع الحريق هو على الأرجح عطل ميكانيكي في إحدى المضخات.

وأضاف أنه لا توجد أي إصابات جراء الحريق.وقال إن العمل مستمر بشكل طبيعي في بقية وحدات المصفاة.