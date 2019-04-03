شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 03-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 5053 نقطة، ليواصل بذلك لسلسة الانخفاضات التي بداها منذ الأسبوع الماضي، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر "Money Flow Index" نلاحظ ظهور ميل هابط، مما يدفعنا بالقول بان المؤشر قد يعمق خسائره للوصول لمستوى الدعم 5000 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5110 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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