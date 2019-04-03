شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 03-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد المؤشر مكاسبه كما اشرنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق عند مستوى 2729 نقطة، في ظل ارتفاع في كمية التداول، مما يعد إشارة إيجابية، وبالتزامن مع استمرار توارد الإشارات الإيجابية على المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر مزيدا من الارتفاع لمستوى المقاومة 2530 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 2670 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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