شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 03-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 10201 نقطة، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 10250 نقطة، حيث يقابل الحد السفلي للسحابة الخاصة بمؤشر "Ichimoku Cloud" والذي يشكل مقاومة قوية قد تضغط على المؤشر للوصول لمستوى الدعم 10000 نقطة مرة أخرى، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10250 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.

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