شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات غير رسمية: ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بثلاثة ملايين برميل في الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية زيادة مخزونات الخام في الولايات المتحدة بحوالي ثلاثة ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين توقع محللون انخفاضها بـ100 ألف برميل.



على النقيض، كشفت بيانات المعهد الأمريكي عن انخفاض مخزون البنزين في البلاد بحوالي 2.6 مليون برميل، بينما تراجعت مخزونات المقطرات 1.9 مليون برميل.



يأتي ذلك قبيل صدور البيانات الرسمية من جانب إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء، والتي ربما تحدد تحركات أسعار النفط.