شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تُنهي الجلسة على تباين بفعل "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم حيث توازنت المكاسب التي حققها قطاعي التكنولوجيا والطاقة مع مبيعات المستثمرين تحسباً لاستمرار عدم اليقين حيال "بريكست".



وكشف المستشار الاقتصادي بالبيت الأبيض "لاري كودلو" عن أن المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين تجري بشكل جيد جداً.



من ناحية أخرى، أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا "تيريزا ماي" أنها ستطلب تأجيل خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي لما بعد الثاني عشر منأبريل/نيسان – نهاية المهلة المحددة – من اجل إقرار اتفاق عبر البرلمان البريطاني.



وكشفت بيانات أن طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة انخفضت للمرة الأولى في أربعة أشهر خلال فبراير/شباط حيث تراجعت بنسبة 1.6%.

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على صعيد آخر، ارتفع "ويست تكساس" بنسبة 1.6% وأغلق عند 62.58 دولار للبرميل، وحقق أعلى سعر عند 62.7 دولار وأقل سعر عند 61.6 دولار.



وارتفع سعر "برنت" بنسبة 0.5% مغلقاً عند 69.37 دولار للبرميل، وسجل اعلى سعر عند 69.5 دولار وأقل سعر عند 68.6 دولار.



وفي ختام الجلسة، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.3% (ما يعادل 79 نقطة) إلى 26179 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 26221 نقطة وأقل مستوى عند 26122 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل عشرين نقطة) إلى 7848 نقطة، وبلغ اعلى مستوى اليوم عند 7855 نقطة وأقل مستوى عند 7811 نقطة.



واستقر "ستاندرد أند بورز" عند 2867 نقطة، وسجل أعلى مستوى بالجلسة عند 2873 نقطة وأقل سعر عند 2858 نقطة.