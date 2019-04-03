شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل تقفز بنحو 12% وسط مكاسب قوية لـ"بتكوين" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت معظم العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم بشكل حاد واستعادت نغمتها الصعودية التي كانت عليها خلال عام 2017 قبل أن تشهد انهياراً من أعلى مستوياتها القياسية.



وكانت "بتكوين" وأخواتها قد سجلت اعلى مستوياتها على الإطلاق أواخر عام 2017، واقتربت العملة الرقمية الرئيسية من حاجز عشرين ألف دولار، ولكنها سرعان ما فقدت الزخم وتراجعت بشكل كبير من ذلك المستوى.



ووصف محللون ما حدث لـ"بتكوين" بانفجار فقاعة كما رآها المستثمر الأمريكي الشهير "وارن بافيت" وحذر منها.

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واليوم، قفزت "بتكوين" و"الريبل" إلى مستويات لم تصل إليها هذا العام بفعل الطلب القوي من المستثمرين على هذا النوع من الأصول.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت الريبل بحلول الياعة 20:36 جرينتش بنسبة 11.8% إلى 0.35 دولار، وبلغت اعلى سعر عند 0.36 دولار وأقل سعر عند 0.31 دولار، وحققت قيمة سوقية بحوالي 34.8 مليار دولار.



أما "بتكوين"، فقد ارتفعت بنسبة 15.5% إلى 4792 دولار، وبلغت أعلى سعر عند 5096.2 دولار وأقل سعر عند 4146.5 دولار، فيما سجلت قيمة سوقية قدرها 84.7 مليار دولار.



وبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية مجتمعة 146 مليار دولار، وسجلت اعلى مستوى اليوم عند 163 مليار دولار.