شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مبيعات "جنرال موتورز" بنسبة 7% في الربع الأول بأمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "جنرال موتورز" الأمريكية اليوم انخفاض مبيعاتها بنسبة 7% خلال الربع السنوي الأول بالسوق المحلي، ولكنها أكدت على ان العملاء يقبلون على سياراتها الرياضية باهظة اتلكلفة والشاحنات الخفيفة.



وأوضحت الشركة أن أسعار الشاحنات الخفيفة الأحدث لديها ارتفعت خلال الربع الأول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس التطور الذي أدخلته "جنرال موتورز" على منتجاتها.



وأشارت إلى أن أكثر من 96% من شاحناتها الحفيفية طراز "جي إمي سي سييرا كرو" ذات الأربعة أبواب شهدت ارتفاعاً في المبيعات رغم سعرها المتزايد.

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وقالت الشرمة إن مبيعاتها من السيارات الكروس أوفر الصغيرة من "سيفروليه" و"تراكس" و"إكوينوكس" وشاحنات "شيفروليه كولورادو" حققت مبيعات فصلية قياسية في الربع الأول.



وتخطط "جنرال موتورز" لإطلاق شاحنات متوسطة الحجم خلال النصف الثاني من العام الجاري وسط توقعاتها الإيجابية بشأن انتعاش الطلب على هذا النوع من المركبات.



على النقيض، تراجعت مبيعات الشركة الأمريكية من سيارات الركاب التقليدية خلال الربع السنوي الأول، وذلك في الوقت الذي تستهدف فيه الشركة تنفيذ خطة خفض 14 ألف وظيفة في مصانعها بالولايات المتحدة وكندا وإغلاق خمسة مصانع في أمريكا الشمالية.