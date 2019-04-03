شكرا لقرائتكم خبر عن "أمازون" و"هول فودز" تخفضان أسعار مئات المنتجات للمرة الثالثة في عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "أمازون دوت كوم" اليوم خفض أسعار مئات المنتجات التي تبيعها في متاجر "هول فودز"، وذلك للمرة الثالثة في عامين، وسوف يدخل قرار الخفض حيز التنفيذ ابتداءً من الغد.



وأوضحت "أمازون" وسلسلة متاجر البقالة "هول فودز المملوكة لها أن العملاء سوف يوفرون نفقات بحوالي 20% على العديد من السلع من بينها الخضروات والفاكهة.



وأشارت "امازون" إلى أنها ضاعفت العديد من الخصومات والعروض الأسبوعية لأعضاء خدمة "برايم" المتميزة لديها ومنحت خصومات بنسبة 10% إضافية على مئات السلع.

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وكانت "أمازون" قد اشترت "هول فودز" مقابل 13.7 مليار دولار قبل عامينن ومنذ ذلك الحين، توسعت شركة التجارة الإلكترونية في عروضها على علامات تجارية لمنتجات بقالة وخفضت أسعار منتجات أساسية لدى الكثيرين في الولايات المتحدة بعد الاستحواذ.



ورغم هذه التخفيضات، ارتفعت أسعار المنتجات لدى "هول فودز" على مدار ثلاثة أشهر متوالية – بحسب تحليل بنك "موجان ستانلي" في مارس/آذار – وهو ما يعني أن هذه العروض ربما تكون خادعة.



وتحاول "أمازون" التوسع في الخصومات والعروض لجذب أكبر شريحة من المستهلكين في ظل التنافسية الشديدة مع متاجر التجزئة التقليدية مثل "وول مارت" و"كوستكو" وغيرهما.



وأعلنت "أمازون" في مارس/آذار عزمها افتتاح عشرات متاجر البقالة الخاصة بها بعيداً عن "هول فودز" في الولايات المتحدة بعدد من المدن الرئيسية، وسوف تعرض هذه المتاجر الجديدة أسعاراً وعروضاً مختلفة عن "هول فودز".