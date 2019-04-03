شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تنخفض 0.2% في ختام التداولات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة في ختام جلسة اليوم مع استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وترقب نتائج المفاوضات التجارية، وذلك بعد تحذيرات أثارت القلق بشأن نمو الاقتصاد الأمريكي.



ومن جانبه، اكد المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض "لاري كودلو" على أن الأمور تجري بشكل جيد في المحادثات التجارية مع الصين.



وفي سياق متصل، حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي "كريستين لاجارد" من تأثير التوترات التجارية بين أمريكا والصين سلبياً على الأسواق العالمية والطلب على السلع والمعادن.

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وتوقعت "لاجارد" انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة والصين هذا العام إذا تواصلت الرسوم الجمركية المتبادلة بين البلدين.



واستقر مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:46 بتوقيت جرينتش عند 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.5 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.



وانخفضت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 0.25% وأغلقت عند 15.061 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 15.085 دولار وأقل سعر عند 14.905 دولار.