شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للإسترليني بعد بيان الحكومة البريطانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني بشكل إيجابي خلال تعاملات اليوم أمام الدولار متخلصاً من الخسائر السابقة التي سجلها اليوم، ولكنه تلقى دعماً من بيان حكومة رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" بشأن "بريكست".



وأفادت "ماي" أنه من الضروري تمديد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى اتفاق يقره البرلمان البريطاني.



يأتي ذلك مع اقتراب المهلة املحددة لخروج بريطانيا من التكتل الموحد في الثاني عشر من أبريل/نيسان بعد أن تم تمديدها من التاسع والعشرين من مارس/آذار.

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وشددت "ماي" على أن حكومتها تعمل على عدم حدوث أي "بريكست" دون اتفاق مع الجانب الأوروبي، وأن يقر البرلمان البريطاني هذا الاتفاق المحتمل.



وكان البرلمان قد فشل في التوصل إلى خيارات بديلة لاتفاق "ماي"، وشملت تلك الخيارات البقاء في الاتحاد الجمركي والبقاء في السوق الأوروبية الموحدة.



وخلال تعاملات اليوم، استقر الجنيه الإسترليني أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 18:25 بتوقيت جرينتش عند 1.3108، وسجل أعلى مستوى عند 1.313 وأقل سعر عند 1.3013.