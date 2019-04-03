شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على استقرار بالتزامن مع تحركات الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم وسط استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وترقب المستثمرين للتطورات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وكان البرلمان البريطاني قد فشل في التوصل إلى اتفاق حول خيار يمكن أن يكون بديلاً لاتفاقية رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" التي توصلت إليها مع "بروكسل" للخروج من التكتل الأوروبي الموحد.



وفي بيان حكومي، طالبت رئيسة الوزراء البريطانية بمزيد من التأجيل للانسحاب من الاتحاد الأوروبي لإفساح المجال من أجل التوصل إلى اتفاق.

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وأثارت رئيسة صندوق النقد الدولي "كريستين لاجارد" القلق بشأن نمو الاقتصاد العالمي بعد تحذيراتها من الاضطرابات في الاسواق المالية والتوترات التجارية بين أمريكا والصين.



وفي غضون ذلك، استقر مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:53 جرينتش عند 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.5 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.



وارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم يونيو/حزيران بأقل من 0.1% مغلقاً عند 1295.2 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1296.4 دولار وأقل سعر عند 1289.5 دولار.