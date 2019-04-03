شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يستقر أمام أغلب العملات الرئيسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم مع ترقب الجولة الجديدة من المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين ووسط عدم اليقين حيال "بريكست".



ومن جانبها، طالبت رئيسة وزراء بريطانيا "تريزا ماي" بضرورة تمديد مهلة "بريكست" لما بعد الثاني عشر من أبريل/نيسان في ظل عدم التوصل بعد إلى اتفاق للخروج من التكتل الأوروبي الموحد.



وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم انخفاض طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة خلال فبراير/شباط بنسبة 1.6%.

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وسوف يلتقي وفد تجاري صيني هذا الأسبوع بمسؤولين أمريكيين في واشنطن لبحث أبرز القضايا الخلافية التي تعوق التوصل إلى اتفاق تجاري شامل بين البلدين.



وعلقت رئيسة صندوق النقد "كريستين لاجارد" على التوترات التجارية قائلة إنها ستتسبب في انخفاض النمو الاقتصادي في كل من أمريكا والصين هذا العام.



وعلى صعيد التداولات، استقر مؤشر الدولار (امام أغلب العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:20 جرينتش عند 97.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.5 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.