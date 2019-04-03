شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعزز مكاسبه..و"برنت" يقترب من سبعين دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم رغم صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وتلقى الخام دعماً من التفاؤل بعد صدور بيانات صينية إيجابية.



ومن المنتظر اليوم إعلان معهد البترول الأمريكي عن بيانات أولية بشأن المخزونات النفطية في الولايات المتحدة، في حين ستكشف إدارة معلومات الطاقة عن بياناتها الرسمية غداً.



وكانت بيانات حكومية قد أظهرت أمس انتعاش القطاع الصناعي في الصين خلال الشهر الماضي للمرة الأولى في أربعة أشهر، كما صعد مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الولايات المتحدة.

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وخلال تعاملات اليوم، ارتفع مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:19 جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.



وصعد خام "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:17 جرينتش بنسبة 1.3% إلى 62.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 62.5 دولار وأقل سعر عند 61.6 دولار.



وارتفع سعر خام "برنت" بنسبة 0.3% إلى 69.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 69.5 دولار وأقل سعر عند 68.6 دولار.