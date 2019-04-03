شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يتراجع بعد قرار البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأسترالي خلال تعاملات اليوم في أعقاب قرار البنك المركزي بتثبيت معدل الفائدة دون تغيير رغم أنه كان قراراً متوقعاً، ولكن بيان البنك أثار القلق بشأن السياسة النقدية.



وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسية عند 1.50% دون تغيير – اتساقاً مع التوقعات – لكنه أكد على ميله نحو الإبقاء عليها لفترة.



وكان البنك المركزي الأسترالي قد أعلن في فبراير/شباط فتح الباب أمام إمكانية خفض الفائدة نتيجة المخاطر المحيطة بنمو الاقتصاد العالمي وتباطؤ سوق الإسكان في البلاد.

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ولا تزال التوترات التجارية بين واشنطن وبكين تلقي بظلالها على السياسات النقدية للبنوك المركزي العالمية وتكهنات الجهات الدولية بشأن الاقتصادات الكبرى.



وذكرت مديرة صندوق النقد "كريستين لاجارد" أن الحرب التجارية والرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين سوف تؤدي إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي لليبلدين هذا العام.



وخلال التعاملات اليوم، انخفض الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 15:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 0.7061، وسجل أعلى سعر عند 0.7126 وأقل سعر عند 0.7055.