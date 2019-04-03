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شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تستهل التعاملات على انخفاض والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم بعد مكاسب قوية حققتها أمس، وذلك بفعل عدم اليقين السائد في المملكة المتحدة إزاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، وبعد صدور بيانات اقتصادية سلبية.
وخيم عدم اليقين على الأوساط البريطانية بعد عدم توصل البرلمان إلى خيار من الخيارات المطروحة كبديل لاتفاق رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" مع "بروكسل" لخروج منظم من التكتل الموحد.
يأتي ذلك مع اقتراب المهلة المحددة من جانب الاتحاد الأوروبي من نهايتها في الثاني عشر من أبريل/نيسان، وهو ما يزيد التكهنات بخروج لندن من التكتل دون اتفاق.
وأظهرت بيانات رسمية أن طلبات السلع المعمرة في أمريكا انخفضت في فبراير/شباط بنسبة 1.6%، وذلك بعد بيانات نمو النشاط الصناعي التي سجلت بيانات إيجابية أمس.
ومن جانبه، حذر صندوق النقد الدولي من تداعيات سلبية ستتسبب فيها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتؤثر بدورها على نمو الاقتصاد العالمي.
وعلى صعيد التداولات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 14:09 جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 78 نقطة) إلى 26178 نقطة، كما انخفض "ناسداك" (ما يعادل 3 نقاط) إلى 7825 نقطة، بينما تراجع "ستاندرد أند بورز" بأقل من 0.1% إلى 2865 نقطة.
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