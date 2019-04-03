شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم ترتفع بشكل طفيف مع استمرار التركيز على نمو الاقتصاد العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم بشكل طفيف مع استمرار ترقب المستثمرين لصدور بيانات بالاقتصادات الكبرى تطمأنهم حيال نمو الاقتصاد العالمي.



وكشفت بيانات حكومية أمس عن أن النشاط الصناعي في الصين تعافى خلال مارس/آذار الماضي للمرة الاولى في أربعة أشهر.



ومن جانبها، حذرت منظمة التجارة العالمية من أضرار فرض الرسوم الجمركية بشكل متبادل بين أكبر اقتصادين في العالم وتأثير ذلك في الطلب على السلع.

Advertisements



وفي غضون ذلك، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:50 جرينتش عند 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.4 نقطة، وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.



ويرى محللون أن فقاعة "البلاديوم" انفجرت بعد هبوط المعدن بشكل حاد من أعلى مستوى قياسي على الإطلاق، ولكن آخرين يرون أن المجال لا يزال متسعاً أمام البلاديوم نحو مزيد من الصعود في ظل الطلب القوي من جانب شركات السيارات على المعدن.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع البلاديوم عقود تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 13:51 جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1393.6 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1408.5 دولار وأقل سعر عند 1364.8 دولار.