شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل أعلى مستوى فى خمسة أشهر قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، لتسجل مستوى أعلى جديد خلال خمسة أشهر ، بعد تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات إضافية على إيران ، بالإضافة إلى انخفاض إنتاج أوبك لأدنى مستوى فى أربع سنوات على حسب مسح أجرته رويترز ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام الأمريكية.

بحلول الساعة 12:45بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 61.95$ للبرميل من مستوي الافتتاح 61.80$،وسجل أعلى مستوي 62.17$ الأعلى منذ 8 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ،وأدنى مستوي 61.59$.

وصعد خام برنت إلى مستوي 69.20$ للبرميل من مستوي الافتتاح 69.15$ ،وسجل أعلى مستوي 69.46$ الأعلى منذ 13 تشرين الثاني/نوفمبر ،وأدنى مستوي 68.68 $.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 2.7% ، وصعدت عقود برنت بنسبة 2.3% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مع انحسار مخاوف الاقتصاد العالمي بعد بيانات إيجابية فى الولايات المتحدة والصين.

أظهرت البيانات نمو قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي بأفضل من التوقعات خلال آذار/مارس ،وفى الصين نما نشاط المصانع على غير المتوقع فى آذار/مارس للمرة الأولى خلال الأربعة أشهر الأخيرة.

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قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية للصحفيين يوم الاثنين أن واشنطن تدرس فرص عقوبات إضافية تستهدف قطاعات جديدة من الاقتصاد الإيراني.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن بلاده قد لا تمدد الإعفاءات من العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية ،ومن المفترض إن تنتهي تلك الإعفاءات الممنوحة لثمانية مستوردين فى أيار/مايو المقبل.

وعلى حسب بيانات أولية صدرت طهران ما يزيد قليلا عن مليون برميل يوميا فى آذار/مارس ، انخفاضا عن ما تم تصديره فى شباط/فبراير عند 1.3 مليون برميل يوميا ،بأقل بكثير عن ذروة صادرات إيران عند 2.5 مليون برميل فى نيسان/أبريل 2018 قبل فرض العقوبات الأمريكية.

وعلى حسب مسح أجرته وكالة "رويترز" أظهر انخفاض إمدادات أوبك من النفط خلال آذار/مارس لأدنى مستوياتها فى أربع سنوات ، ضمن إطار جهود المنظمة العالمية فى تحقيق التوازن سريعا فى السوق.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ، وسط توقعات انخفاض المخزونات للأسبوع الثالث خلال شهر ،وتصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.