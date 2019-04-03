شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يقفز أكثر من 11% وسط موجة صعود واسعة بالسوق الرقمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بأكثر من 11% بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء مسجلة أعلى مستوى فى ستة أسابيع ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال أربعة أيام ، وسط موجة صعود واسعة تسيطر على السوق الرقمية فى الوقت الحالي.

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 12:39 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 156.75$ بارتفاع قدره 15.73$ بنسبة 11.15%،حيث سعر الافتتاح عند 141.02$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 158.49$ الأعلى منذ 24 شباط/فبراير الماضي ،وأدنى سعر عند 140.70$.

فقد الايثريوم يوم الاثنين نسبة 0.1% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بفعل تباطؤ مستويات الطلب على ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم.

وعلى مدار شهر آذار/مارس المنصرم ،حقق الايثريوم ارتفاعا بنسبة 4.9% ، فى ثاني مكسب شهري على التوالي ، وسط الأجواء الإيجابية التي سيطرت على السوق الرقمية خلال تلك الفترة ،وحسنت مستويات الطلب على ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم.

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ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء بحوالي 18 مليار$ إلى إجمالي 164 مليار$ ، والذي يعد أعلى مستوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، مع الصعود الواسع لمعظم أسعار العملات الكبرى فى السوق.

تسيطر على السوق الرقمية فى الوقت الحالي موجة صعود واسعة ، مع استجابت الأسعار لتوالي التطورات الأساسية فى صناعة التشفير ، حيث هناك العديد من الشركات التي تمضي قدما فى مشاريع متعلقة بتكنولوجيا البلوكشين وصناعة التشفير ، فى علامة تدل على أن القطاع يولد اهتماما كبيرا.

ومن ضمن الأخبار الإيجابية فى سوق التشفير إعلان أكبر شركة سكة حديد فى اليابان عن قبول الدفع بالعملات الرقمية ، بالإضافة إلى انضمام البنك الفيدرالي الهندي إلى شبكة الربيل العالمية للدفع.

وفى الولايات المتحدة وسعت منصة Coinbase مؤخرا عمليات التحويل عبر الحدود ، حيث يمكن لعملائها حاليا تحويل الأموال إلى أي مستخدم لديه حساب Coinbase فى جميع أنحاء العالم باستخدام العملة الرقمية الربيل و العملة المستقرة للمنصة USDCoin بدون أي رسوم.