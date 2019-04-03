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شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات السلع المعمرة فى الولايات المتحدة أسوأ من التوقعات فى فبراير والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش طلبات السلع المعمرة لشهر شباط/فبراير منخفضة بمقدار 1.6%، أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى انخفاض بمقدار 1.1% ، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بمقدار0.3 %.
كما صدرت طلبات السلع المعمرة الأساسية باستثناء بنود النقل لنفس الشهر مرتفعة 0.1% ، أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.3% ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت انخفاض بمقدار 0.2%.
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