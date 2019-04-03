الدولار يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 3 أسابيع استنادا على ارتفاع عوائد السندات الأمريكية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم السادس على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، استنادا على ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة عن طلبات السلع المعمرة خلال شباط/فبراير.
ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.2 % إلى مستوى 97.03نقطة ،ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.88 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 96.83 نقطة.
حقق المؤشر ارتفاعا هامشيا بالأمس ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات.
ونجح المؤشر فى إضافة ارتفاع بنسبة 0.8% خلال تعاملات آذار/مارس المنصرم ، مسجلا ثاني مكسب شهري على التوالي ، مع استمرار تركيز المستثمرين على عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية.
ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بأكثر من 8 نقاط أساس إلى 2.492% ، لتبتعد عن أدنى مستوى فى 15 شهرا 2.34% المسجل فى الأسبوع الماضي ، مع تحسن شهية المخاطرة فى الأسواق المالية.
تحسنت مستويات المخاطرة بعد بيانات إيجابية فى الولايات المتحدة والصين عن أداء قطاع الصناعات التحويلية خلال آذار/مارس ، والذي جاء بأفضل من توقعات الخبراء خلال آذار/مارس ، الأمر الذي قلص من مخاوف ركود الاقتصاد العالمي.
وعادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل للتداول أعلى من عوائد السندات قصيرة الأجل ، ليعود منحنى العوائد لمساره الطبيعي ، الأمر الذي قلص من احتمالات الركود القادم للاقتصاد الأمريكي.
يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ، عن طلبات السلع المعمرة أحد أهم مؤشرات قياس مستويات الإنفاق الاستثماري فى البلاد ، ويمثل الإنفاق الاستثماري أكثر من 16% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.
تصدر طلبات السلع المعمرة المتوقع انخفاض 1.1% خلال شباط/فبراير من ارتفاع 0.3% فى كانون الثاني/يناير ،ومع استبعاد بنود النقل المتوقع ارتفاع 0.3% من انخفاض 0.2% الشهر السابق.
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