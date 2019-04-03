شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 02-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج اليورو مقابل الدولار بالتذبذب عند مستوى 1.1180، ولا زلنا بانتظار كسر هذا المستوى لفتح الطريق أمام الاندفاع نحو هدفنا التالي الذي يتواجد عند 1.1100، ليبقى الاتجاه الهابط قائماً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 1.1300 والثبات فوقه.

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