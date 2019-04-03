شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 02-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز السهم ارتفاعاً في آخر جلساته ، لينجح بهذا الارتفاع بالتخلص من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وذلك مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 3.37% بما يعادل 3.41 نقطة ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير .

Advertisements

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 108.40 ، طيلة استقراره أعلى مستوى 102.20 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد