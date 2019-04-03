إي باي تحيط به الإشارات الإيجابية – تحليل – 02-04-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.45% بما يعادل 0.54 نقطة ، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، واستقرار تداولاته أعلى مستوى 36.50 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 46.99 إلى 26.01) .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 38.98 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية ، طيلة استقراره أعلى مستوى 36.50 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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