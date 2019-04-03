شكرا لقرائتكم خبر عن آبل يغلق على ارتفاع – تحليل – 02-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق السهم على ارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.68% بما يعادل 1.29 نقطة ، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع استقرار تداولاته أعلى مستوى 107.74 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 233.47 إلى 142.00) ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 107.74 ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 198.53 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد