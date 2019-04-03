كوكاكولا يحول مكاسبه إلى خسائر – تحليل – 02-04-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم على اثر ثبات مستوى المقاومة 47.25 ، انخفض السهم في آخر جلساته ، فهذا المستوى يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى القصير (من 41.45 إلى 50.84) ، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.30% بما يعادل -0.14 نقطة .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 47.25 ، ليستهدف مستوى الدعم 46.15 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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