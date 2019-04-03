شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 02-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم في آخر جلساته ، في محاولة منه لتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 3.44% بما يعادل 0.95 نقطة ، ليلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير ، مصحوباً بارتفاع محدود في أحجام التداول .

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ولذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة عودة استقراره أدنى مستوى 27.86 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 26.81 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه