بنك أوف أمريكا يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 02-04-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم في آخر جلساته ، في محاولة منه لتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 3.44% بما يعادل 0.95 نقطة ، ليلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير ، مصحوباً بارتفاع محدود في أحجام التداول .
ولذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة عودة استقراره أدنى مستوى 27.86 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 26.81 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه
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