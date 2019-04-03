شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 02-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الداش كوين اختراقاً قوياً لمستوى 115.60 واستقر فوقه من جديد، ليعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يستهدف زيارة مستوى 129.60 كمحطة رئيسية تالية، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن الارتفاع المتوقع سيبقى فعالاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 115.60 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 115.00 والمقاومة 130.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد