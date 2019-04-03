شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 02-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر اللايتكوين صعوداً بشكل قوي لينجح بملامسة هدفنا المنتظر عند 65.00، ونلاحظ أن السعر يخترق هذا المستوى ليفتح الطريق أمام امتداد المكاسب على المدى القصير، مع الإشارة إلى أن الهدف التالي يتواجد عند مقاومة القناة الصاعدة التي تتواجد الآن عند 73.00.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 58.70 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.00 والمقاومة 73.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد