شكرا لقرائتكم خبر عن 408 ملايين دولار صادرات 20 سلعة غير بترولية خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بياناً بأهم 20 سلعة غذائية من الصادرات المصرية غير البترولية خلال شهر فبراير 2019، حيث تصدر القائمة الحمضيات الطازجة أو المجففة، والبطاطس، ثم الجبن، ودقيق القمح، والشيكولاتة، ليبلغ إجمالى صادرات الـ20 سلعة حوالى 408 ملايين دولار.

تليهم فى القائمة الخضر المجمدة، والبصل والثوم، والأثمار القشرية، والفواكه الطازجة، ثم التبغ المصنع، وسكر القصب أو البنجر، ثم البصيلات والجذور الدرنيه، والخضر المحفوظة، ثم النباتات وأجزائها، ثم التمر والتين والجوافة والمانجو الطازجة أو المجففة.

وجاء الفول السودانى وعصير الفواكه، ثم المخبوزات، والمحضرات الغذائية، والطماطم الطازجة أو المبرد فى نهاية القائمة.