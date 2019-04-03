1576 شركة أمريكية تعمل فى السوق المصرى أبرزها فى قطاع الخدمات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الإحصاءات الرسمية أن عدد الشركات الأمريكية العاملة فى مصر ارتفع إلى 1576 شركة بحجم استثمارات يبلغ نحو 21.8 مليار دولار . ووفق بيانات وزارة الاستثمار فتعمل 42 شركة فى مجال النفط والغاز باستثمارات تبلغ 20088636.22 دولار. وتعمل 686 شركة فى قطاع الخدمات بقيمة 703770.006 دولار، فيما تبلغ الاستثمارات العقارية 454995 دولارا. وتعمل 41 شركة فى المجال المالى بقيمة 282614.626 دولار. وفى مجال التصنيع تعمل 327 شركة بقيمة 256573 دولارا. Advertisements كما تعمل 124 شركة فى قطاع الإنشاءات بقيمة 38475.603 دولار. وتعمل 226 شركة بقيمة 13351.331 دولار فى مجال تكنولوجيا المعلومات. فيما تعمل 80 شركة فى السياحة بقيمة 9296.255 دولار. وأخيرا فى مجال الزراعة تعمل 50 شركة باستثمارات 7805.192 دولار. وتبلغ إجمالى الاستثمارات 21.855 مليار دولار وفق إحصاءات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

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