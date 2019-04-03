شكرا لقرائتكم خبر عن مليار ريال مبيعات نقاط البيع بالدمام في فبراير والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت مبيعات نقاط البيع في الدمام خلال فبراير الماضي إلى أكثر من 1.1 مليار ريال في أكثر من 5.5 مليون عملية، وبنسبة ارتفاع بنحو 20% مقارنة مع عمليات نقاط البيع عن نفس الفترة من العام الماضي الذي وصلت مبيعات نقاط البيع فيه 909.2 مليون ريال من خلال 3.8 مليون عملية.

» ترتيب المدن

وأظهرت الإحصائيات الحديثة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي التي حصلت ”الخليج 365” على نسخة منها احتلال مبيعات نقاط البيع في الدمام المرتبة الثالثة من حيث إجمالي المبيعات باستحواذها على 5.7% من إجمالي مبيعات نقاط البيع على مستوى مدن المملكة، وتصدرت العاصمة الرياض قائمة أعلى المدن في عمليات البيع عبر نقاط البيع، التي تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف، حيث بلغ عدد العمليات قرابة الـ33.8 مليون عملية بإجمالي مبيعات فاقت 7 مليارات ريال باستحواذ بلغت نسبته 35.8% من إجمالي مبيعات نقاط البيع في المملكة، وجاءت مدينة جدة في المرتبة الثانية باستحواذ 15.8% بمبيعات وصلت 3.1 مليار ريال، وبعدد أكثر من 13.3 مليون عملية خلال فبراير الماضي.

» على مستوى المملكة

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وعلى مستوى المملكة حققت عمليات نقاط البيع نموا في حجم عملياتها بنسبة بلغت 27.4% خلال شهر فبراير الماضي لتصل إلى 100.2 مليون عملية بمبيعات وصلت إلى 19.5 مليار ريال مقارنة بشهر فبراير للعام الماضي 2018 الذي وصلت مبيعاته 15.3 مليار ريال بعدد عمليات نقاط البيع فيه 67.7 مليون عملية تم تنفيذها عبر مختلف القنوات التابعة للنظام التي تشمل مدفوعات نقاط البيع، والسحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي، وعمليات الدفع بالبطاقة عبر الإنترنت.

» حصص القطاعات

وأشارت الإحصائية إلى أن المبيعات عبر خدمة «مدى» طالت أكثر من 11 قطاعا استحوذت 3 قطاعات منها على 70% من نسبة المبيعات، حيث حققت مبيعات قطاع الخدمات والسلع المتنوعة 5.2 مليار، ثم جاء قطاع المطاعم والفنادق ثاني القطاعات مبيعا من خلال نقاط البيع بأكثر من 3 مليارات ريال، وجاء ثالث القطاعات مبيعا قطاع المشروبات والأطعمة بقيمة 2.5 مليار.

وتعد خدمة «مدى أثير» من بين حزمة خدمات «مدى» المضافة، التي تتيح لحاملي بطاقات مدى المصرفية السرعة والأمان والمرونة في عمليات الدفع الإلكتروني، وذلك من خلال تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، الذي يتيح لحامل البطاقة من خلال الخدمة إمكانية إجراء العمليات الشرائية التي لا تتجاوز قيمتها 100 ريال بمجرد تمرير البطاقة أمام قارئ نقاط البيع، مع ما تحمله الخدمة من خيار إضافي لتعزيز مستوى الأمان عبر إمكانية إدخال رقم سري للعملية، وشهدت الخدمة منذ إطلاقها في شهر أكتوبر من عام 2016 إقبالا كبيرا لدى حاملي بطاقات «مدى»، بالنظر إلى ما تضيفه من أبعاد في السرعة والمرونة لإتمام عمليات الشراء.