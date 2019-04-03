شكرا لقرائتكم خبر عن 5200 عقد شركة توثقها «العدل» في 6 أشهر 550 منها بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

سجلت عمليات توثيق عقود الشركات في مناطق المملكة ارتفاعا بنسبة 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وأظهرت بيانات منصة «ذكاء الأعمال» بوزارة العدل أن إجمالي عمليات توثيق عقود الشركات في تلك الفترة بلغت 5198 عملية، مقابل 4824 عملية في الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا للمنصة، فإن منطقة الرياض تصدرت القائمة بـ3511 عقدا تم توثيقه لشركات، تليها منطقة مكة المكرمة بـ597 عقدا، ثم المنطقة الشرقية بـ550 عقدا، فيما شهدت المدينة المنورة توثيق 363 عقدا، والقصيم بـ74 عقدا. وسجلت منطقة عسير 36 عقدا، تليها نجران بـ22 عقدا، ثم حائل بـ19 عقدا، فالجوف بتسعة عقود، وتبوك بستة عقود، ثم الحدود الشمالية بخمسة عقود، وجازان بأربعة عقود، إلى الباحة التي سجل فيها عقدان فقط خلال الأشهر الستة الماضية.

يذكر أن وزارة العدل أطلقت خدمة التوثيق الإلكتروني لعقود تأسيس الشركات، بالشراكة مع وزارة التجارة والاستثمار، بما يمكن العملاء من توثيقها إلكترونيا دون الحاجة لحضور الشركاء ومراجعة وزارة التجارة والاستثمار أو زيارة كتابة العدل.